Por Monica Marinho

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, cidade da Região dos Lagos, recebeu na manhã desta terça (6), nova remessa de vacinas para a campanha de imunização contra o coronavírus. As doses já estão no município e permitirão a continuação da vacinação na cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, das 3916 doses recebidas, 2286 são exclusivas para primeira dose (D1) e as outras 1630 são para segunda dose (D2).

Sendo assim, nesta quarta-feira (7), a cidade vai vacinar pessoas com 42 anos. Os moradores que estão na faixa etária devem procurar um dos polos de vacinação do município e apresentar identidade, comprovante de residência e cartão do SUS.

Segundo a prefeitura, quem perdeu a data de vacinação, basta se dirigir a um dos polos para receber a vacina, levando os mesmos documentos.

Os postos de vacinação funcionam no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem-estar, no Centro, das 09 às 16 horas. Já a aplicação da segunda dose, está sendo feita no turno da tarde, das 13 às 16 horas.