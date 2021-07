Agentes que irão atuar na Guarda Maria da Penha, em Saquarema recebem capacitação - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 06/07/2021 12:27

SAQUAREMA- A Prefeitura de Saquarema, por meio das secretarias municipais da Mulher e Segurança e Ordem Pública, realizou uma reciclagem e capacitação para os agentes municipais que irão atuar na Guarda Maria da Penha. O curso aconteceu na sede da Secretaria Municipal da Mulher, no bairro de Bacaxá.

Durante o encontro, os guardas civis puderam ter noção de rotinas de abordagens, acolhimento, procedimentos em situações de crime e violência, dentre outros temas.

- Essa capacitação foi importante para fazer com que os guardas possam atuar com mais precisão em cada denúncia. Nessas situações, as mulheres estão muito fragilizadas e o apoio desses profissionais é importante - afirmou a secretária municipal da Mulher, Marcia Azeredo.

O projeto Guarda Maria da Penha também conta com o apoio e parceria das polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro.

- Todos os agentes que atuarão na Guarda Maria da Penha receberão capacitação constante para atuar nos casos de feminicídio e outros crimes contra as mulheres. Esse é um importante passo para a segurança em nossa cidade – disse o secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade.



A Guarda Maria da Penha já está em funcionamento e atuando com agentes masculino e feminino. Para mais informações e demais serviços oferecidos pela Secretaria da Mulher e pelo CRAM (Centro de Referência e Atendimento à Mulher), entre em contato com a Secretaria Municipal da Mulher. O telefone é (22) 99859-7841.

O endereço é Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, nº16 Bacaxá (esquina da Ricamar Pneus). O local está aberto de segunda a sexta-feira, das 09 às 17 horas.