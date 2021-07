Saquarema, Região dos Lagos - Divulgação

Saquarema, Região dos LagosDivulgação

Por Monica Marinho

Publicado 05/07/2021 19:48

SAQUAREMA – A prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos, divulgou a agenda cultural do município. Por conta da pandemia, todas as apresentações serão transmitidas no canal do município no Youtube.

YouTube. Serão diversos shows de cultura que profissionais saquaremenses prepararam em contrapartida da Lei Aldir Blanc. Todas as apresentações serão transmitidas nos dias estabelecidos, sempre às 18h, por meio do canal da Prefeitura no

Publicidade

Confira o calendário

Se esquivando da rua com muita capoeira: dias 3, 4, 5 e 6 de julho.

Publicidade

Turma da Tia Carol: dia 05 de julho

Contos Milenários: dias 9, 15 e 24 de julho

Publicidade

Escolinha de Surf: dia 13 de julho

Daumas Academia: dias 20, 21, 22 e 23 de julho

Publicidade

'Gethomn’ - conscientização negra: 20 e 27 de julho

Folias de Saquarema: dia 23 de julho

Publicidade

Acústico Miro Zager: dia 24 de julho

Oficina de Artes Caíca com bonecas Aboyomi: dia 25 de julho

Publicidade

Documentário Ginga Saqua: 28 de julho