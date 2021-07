Mutirão é promovido pelo Procon do Estado e o Procon de Araruama - Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 19:23

SAQUAREMA – Moradores de Saquarema, na Região dos Lagos que possuem débitos com a concessionária Águas de Juturnaíba, poderão participar do mutirão virtual que irá ajudar os consumidores a quitar seus débitos com a empresa.

Promovido peloo mutirão irá auxiliar também os clientes de Araruama e Silva Jardim que estiverem com contas em atraso há mais de 90 dias.As inscrições para o mutirão começam na próxima quarta (7) e vão até o dia 9, através deste link. De acordo com a Águas de Juturnaíba, cerca de 8.400 clientes não conseguiram pagar a conta de consumo e estão há mais de 90 dias inadimplentes. Os débitos poderão ser pagos sem entrada, multa e juros, com a possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, dependendo do caso.- O mutirão é uma oportunidade única para aqueles que realmente desejam sanar as pendências financeiras. Fechamos com a empresas condições exclusivas e muito favoráveis para os consumidores - afirmou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.