Com baixo risco de contaminação, Saquarema tem mais leitos livres do que ocupados por pacientes com Covid-19Reprodução internet

Por Monica Marinho

Publicado 05/07/2021 20:09

SAQUAREMA – Após o Estado divulgar que a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos está com risco baixo de contágio da covid-19, a prefeitura atualizou nesta segunda (5), a taxa de ocupação na saúde no município.

Segundo o site coronavírus Saquarema, o município conta com 10 leitos de UTI livres e 4 ocupados para pacientes com covid-19. O número de leitos ocupados é menor do que os disponíveis. O mesmo acontece com os leitos de enfermaria com 12 livres e 11 ocupados.

Sobre o número de mortes, Saquarema acumula 214 mortes por covid-19 desde o início da pandemia.



De acordo com informações do Estado, o município de Saquarema está na bandeira amarela. Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).