Operação Socó em Saquarema - Divulgação

Operação Socó em SaquaremaDivulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 13:36 | Atualizado 06/07/2021 14:05

SAQUAREMA - Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) realizam nesta terça-feira (06), a "Operação Socó", com o objetivo de cumprir 10 mandados de busca e apreensão contra pessoas envolvidas no financiamento, construção e licenciamento irregular de um prédio de sete andares e 33 apartamentos no município de Saquarema, na Região dos Lagos, com valor estimado de R$ 20 milhões. A suspensão das atividades deste empreendimento também foi decretada.



Além de Saquarema, a operação acontece também na capital do Rio de Janeiro e em Queimados, na Baixada Fluminense. Os agentes estão recolhendo provas dos crimes de parcelamento irregular de solo urbano (construção irregular), falta de licenciamento ambiental, advocacia administrativa, fraude em licenciamento ambiental, corrupção ativa e passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A operação é um desdobramento de uma investigação policial que resultou na interdição de dois prédios no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em dezembro do ano passado.

Publicidade

O nome da operação faz alusão à ave socó, que habita a lagoa de Saquarema. Os agentes também apuram se existe o envolvimento de milicianos que atuam no Recreio dos Bandeirantes, que migraram para a Região dos Lagos e estariam investindo em empreendimentos semelhantes no município.

Entre os alvos estão um fiscal de obras de Saquarema e a ex-diretora de Licenciamento Ambiental da cidade.

Publicidade

Fiscal de obras de Saquarema é um dos investigados na "Operação Socó" Divulgação

Alguns dos endereços onde os mandados de busca estão sendo cumpridos são na Prefeitura de Saquarema e em um escritório de corretagem de imóveis.