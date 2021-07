Programa "Uma Praça em Cada Bairro" chega no Rio Seco, em Saquarema - Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 12:35

SAQUAREMA – A prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, divulgou a construção da nova praça do bairro Rio Seco. A obra faz parte do projeto "Uma Praça em Cada Bairro", que visa implantar e/ou revitalizar espaços e áreas públicas nas comunidades do município.

A nova praça representará uma importante opção de lazer para crianças, jovens e adultos da região. A área de recreação contará com parquinho para as crianças, espaço de convivência e iluminação em led, garantindo mais economia, qualidade e eficiência de iluminação.