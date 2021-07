Em Saquarema, as escolas contempladas foram: Colégio Municipal Gustavo Campos da Silveira e a E. M. Profª Osíris Palmier da Veiga. - Divulgação/Petrobrás

Em Saquarema, as escolas contempladas foram: Colégio Municipal Gustavo Campos da Silveira e a E. M. Profª Osíris Palmier da Veiga. Divulgação/Petrobrás

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 13:55

SAQUAREMA – O projeto "Janelas para o Amanhã", da Petrobras, começou nesta segunda-feira (5), a distribuição dos computadores recondicionados para 87 escolas públicas das redes municipal e estadual de ensino nas Regiões dos Lagos e Norte Fluminense.

Esta é a primeira etapa do programa social de inclusão digital que prevê, a entrega de 9 mil computadores até o fim de setembro. Nesta segunda, cerca de 1.799 equipamentos foram entregues.

Publicidade

Cidades da Região dos Lagos como Saquarema, Cabo Frio e Arraial do Cabo estão na lista do projeto que irá fornecer em média, 20 computadores recondicionados para cada escola contemplada. Os equipamentos serão utilizados para o treinamento em tecnologia da informação, curso com início no segundo semestre.



A Petrobras informou ainda que vai destinar cerca de R$ 2,5 milhões para essa atividade que será realizada em parceria com a Recode, organização da sociedade civil que utiliza a informática como mecanismo de inclusão e empoderamento digital de comunidades vulneráveis.

Publicidade

O treinamento com os professores do Ensino Fundamental terá como objetivo aprimorar o uso da tecnologia digital na prática pedagógica. Já com os estudantes do Ensino Médio, o objetivo será preparar para o mercado de trabalho.

Em Saquarema, as escolas contempladas foram: Colégio Municipal Gustavo Campos da Silveira e a E. M. Profª Osíris Palmier da Veiga.