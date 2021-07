Saquarema está vacinando toda população contra a gripe - Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 15:57

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está vacinando toda a população (a partir dos seis meses de idade) na Campanha Nacional de Imunização Contra a Influenza, também conhecida como o vírus da gripe. A ampliação do público-alvo segue a determinação do Ministério da Saúde.

De acordo com as orientações divulgadas nesta semana pelo Ministério da Saúde e pela Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, não haverá envio de novas doses da vacina contra a gripe para os municípios. Desta forma, cada cidade deverá vacinar a população enquanto durarem os estoques de vacina contra a Influenza.



Em Saquarema, 15 locais de vacinação estão em funcionamento nos postos de Estratégia de Saúde da Família (ESF). Eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 09 às 15 horas no CAMIS, PU de Jaconé, ESFs de Água Branca, Bacaxá, Barra Nova, Rio Mole, Rio Seco, Barreira, Bicuíba, Bonsucesso, Mombaça, Palmital, Rio d’Areia, Sampaio e Vilatur.



A Secretaria Municipal de Saúde alerta que quem está prestes a ser vacinado contra a covid-19 deverá, primeiramente, ser imunizado contra o novo coronavírus. Feito isso, é necessário esperar por no mínimo 14 dias para se vacinar contra a gripe.



Segundo a Secretaria de Saúde, há contraindicação para pessoas com alergia aos componentes da vacina, principalmente à proteína do ovo. Portadores de doenças neurológicas e síndrome Guillain-Barré devem consultar um médico antes de tomar a vacina e seguir suas orientações. Para pessoas que tenham apresentado febre recente, é recomendado adiar a vacinação até que o estado de saúde melhore.