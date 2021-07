Casa é furtada em Saquarema e bandidos levam praticamente tudo - Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 15:47

SAQUAREMA – Nesta terça-feira (6), uma casa foi invadida no bairro da Barreira, em Saquarema, na Região dos Lagos. De acordo com informações, os ladrões que invadiram a casa que fica no Condomínio Vignoli, levaram praticamente tudo que havia dentro da residência.

Os meliantes não deixaram nem mesmo o vaso sanitário e o box do banheiro. Eles também levaram o ar-condicionado, geladeira, fogão, freezer, microondas, liquidificador, mesa, louças, panelas, roupas de camas, tomadas e lâmpadas.

Os donos do imóvel não estavam em casa. Eles registraram ocorrência na 124ªDP, no centro de Saquarema.