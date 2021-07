Profissionais da saúde de Saquarema recebem capacitação sobre hanseníase - Divulgação Prefeitura

Profissionais da saúde de Saquarema recebem capacitação sobre hanseníaseDivulgação Prefeitura

Por Monica Marinho

Publicado 07/07/2021 16:31

SAQUAREMA – Na manhã desta terça-feira (6), profissionais da saúde da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos participaram de uma palestra e capacitação sobre a Hanseníase. O encontro aconteceu no Teatro Municipal e foi promovido pelo Grupo Morhan em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

Na cidade, os pacientes com Hanseníase participam do Programa Municipal de Hanseníase. Assim que o morador é diagnosticado com a doença, ele é encaminhado ao programa municipal para dar início ao tratamento e receber acompanhamento médico.

Para mais informações sobre o Programa Municipal de Hanseníase, o telefone para contato é 2655-6441 e o endereço é Rua Waldir Macedo da Silva, 180, no bairro Verde Vale.

