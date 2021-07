Homem é preso por tráfico de drogas no Leigo, em Saquarema - Divulgação Polícia Militar

Por Monica Marinho

Publicado 08/07/2021 12:00

SAQUAREMA – Nesta quarta-feira (7), em Saquarema, na Região dos Lagos, policiais militares em uma operação conjunta com agentes da 124ª DP prenderam mais um homem por tráfico de drogas no município. A ação aconteceu após uma denúncia sobre o tráfico de drogas na Rua E, no bairro Leigo.

Ao chegarem perto de em um terreno baldio, os policiais observaram um suspeito em uma bicicleta carregando uma sacola. Assim que avistou a viatura da PM, o homem tentou fugir, abandonando a sacola e a bicicleta.

Os policiais conseguiram alcançar o suspeito que continuou resistindo a prisão e entrou em luta corporal com os agentes. O suspeito foi contido e algemado, além disso, os policiais localizaram a sacola que continha 08 buchas de maconha, v17 sacolé de cocaína e sessenta e cinco reais em espécie.

O traficante foi encaminhado para a 124ª DP, no centro de Saquarema. Contra ele já havia dois mandados de prisão em aberto por homicídio. Ele foi autuado por tráfico e resistência permanecendo preso.