Saquarema oferece gratuitamente curso preparatório para o Concurso do Corpo de BombeirosDivulgação Prefeitura

Por Monica Marinho

Publicado 08/07/2021 11:39

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema está oferecendo mais um curso gratuito para os moradores da cidade. Voltado para o Concurso do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro, o curso preparatório terá 150 vagas e aulas gratuitas, na modalidade presencial, para capacitar jovens e adultos.

- Já tivemos a oportunidade de formar centenas de alunos em cursos de capacitação e qualificação profissional. Outros tantos já foram aprovados em concursos públicos, pré-ENEM e carreira militar. O nosso Centro de Capacitação tem mudado a vida de muitos moradores e isso nos enche de orgulho e nos dá certeza de que estamos investindo corretamente na Educação - comentou a Prefeita Manoela Peres.

12 a 16 de julho, com início das aulas em 02 de agosto. Para concorrer à vaga, o candidato deverá efetuar o preenchimento do Formulário de Inscrição O período de inscrições será decom início das aulas em 02 de agosto. Para concorrer à vaga, o candidato deverá efetuar o preenchimento do Formulário de Inscrição clicando aqui.