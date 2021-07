Obras de pavimentação avançam em Saquarema - Divulgação Prefeitura

Por Monica Marinho

Publicado 08/07/2021 12:16

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, está efetuando obras de drenagem e pavimentação em diversos bairros do município.

Reinvindicação antiga dos moradores, desta vez, o bairro da Barreira foi o contemplado com as obras de pavimentação. As obras contemplam as ruas do Jamelão, das Mangueiras, do Limoeiro e das Goiabeiras. Nelas, as equipes da Prefeitura estão executando o serviço de drenagem para a realização da pavimentação com piso intertravado, colocação de meio fio, construção de calçadas e urbanização.

A pavimentação com piso intertravado é feita com a colocação correta de blocos de concreto, oferecendo vantagens em termos técnicos e de sustentabilidade. Os impactos se tornam menores à medida que eles permitem manutenções sem perda de material, podem ser manejados de forma manual, permitem reduzir escoamentos superficiais (com filtragem no terreno), dentre outras vantagens.