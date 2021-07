Seleção feminina treina na última semana antes da viagem para Tóquio - Divulgação / CBV

Por Monica Marinho

Publicado 08/07/2021 13:03

SAQUAREMA – A cidade de Saquarema, na Região dos Lagos está sendo a casa das equipes de vôlei antes das Olimpíadas de Tóquio. Nesta semana, as seleções masculina e feminina estão se preparando na cidade antes de embarcarem para o Japão.

A seleção masculina comandada pelo técnico Renan Dal Zotto, fará sua estreia em Tóquio no dia 24 de julho, contra os tunisianos em busca do tetra olímpico.

Já a seleção feminina, comandado pelo técnico José Roberto Guimarães, também está no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema, irá para Tóquio em busca do tri e fará sua estreia no dia 25 de julho, contra a Coreia do Sul.