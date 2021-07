Enfermeiros de Saquarema recebem capacitação para rastreamento da Covid-19 em gestantes - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 09/07/2021 19:07

SAQUAREMA – Enfermeiras da Estratégia Saúde da Família e Clínica da Mulher de Saquarema, na Região dos Lagos, por meio das coordenações da Atenção básica e PAISMCA, receberam capacitação para o rastreamento da Covid-19 em gestantes na 37°semana.

O principal objetivo da ação é manter o padrão ouro preconizado pelo Ministério da Saúde, proporcionando mais segurança às gestantes saquaremenses.

Além das equipes da Atenção Básica e do PAISMCA, a Coordenação da Assistência Social também participou do evento para orientar as equipes sobre questões relacionadas a benefícios, atendimentos e acompanhamento das famílias das gestantes.

Uma rede de atendimento às famílias das gestantes foi instituída, organizando o acompanhamento destas mulheres desde o pré-natal até a primeira infância.