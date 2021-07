Luis Felipe do Boavista na Série D do Campeonato Brasileiro - Eduardo Peralta

Luis Felipe do Boavista na Série D do Campeonato Brasileiro

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 15:36



SAQUAREMA – Neste domingo (11), às 16h, o Boavista recebe a Inter de Limeira em Saquarema, na Região dos Lagos. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Empatado com Madureira e Portuguesa, ambos com nove pontos, o time de Saquarema é terceiro colocado no grupo A7 e precisa da vitória para conquistar a liderança isolada do grupo.

Na competição, o Verdão de Saquarema segue invicto, com duas vitórias e três empates.

O jogo vai rolar no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema. A arbitragem é de Irinaldo Jorge dos Santos Silva (BA), auxiliado por Rafael Sepeda de Souza e Thayse Marques Fonseca .