Turma da Tia Carol - Divulgação

Turma da Tia CarolDivulgação

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 15:15

Devido à necessidade da adoção de medidas restritivas por conta da pandemia, todas as apresentações culturais em contrapartida à aplicação da Lei Aldir Blanc estão sendo transmitidas, ao vivo ou gravadas, somente no canal da Prefeitura de Saquarema no Youtube. As atrações preparadas pelos profissionais saquaremenses acontecem sempre às 18 horas, no link www.youtube.com/secomsaquarema e seguem até outubro.Em julho e agosto já estão agendadas as seguintes apresentações:Dias 09, 15 e 24 de julho, Contos Milenários – Contos clássicosDia 13 de julho, Escolinha de Surf – Arte EducadorDias 20, 21, 22 e 23 de julho, Daumas Academia – DançaDia 20 e 27 de julho, Gethomn – Conscientização e Valorização do Homem e da Mulher NegraDia 23 de julho, Folias de Saquarema – apresentação de um ebookDia 24 de julho, Acústico Miro Zager – WorkShop musical autoralDia 25 de julho, Oficinas de Artes Caícas – Confecção de bonecas AbayomiDia 28 de julho, Ginga Saqua – Documentário sobre sua história com a capoeiraDia 01 de agosto, vídeoaula de desenho e pinturaDias 03, 04, 05 e 06 de agosto, Projeto se Esquivando da Rua – CapoeiraA apresentação de variedades da Turma da Tia Carol, exibida dia 05 de julho, permanece disponível no canal da Prefeitura e pode ser revista aqui