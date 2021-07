Momento em que o ônibus da Inter de Limeira atinge poste em Saquarema - CBF TV

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 18:07 | Atualizado 11/07/2021 18:08

SAQUAREMA – Na tarde deste domingo (11), antes mesmo da bola rolar pela Série D do Campeonato Brasileiro, o time da Inter de Limeira, adversário do Boavista se envolveu em um acidente na cidade.

Ao chegar no Estádio Elcyr Rezende de Mendonça, em Saquarema, na Região dos Lagos, o ônibus que transportava a delegação paulista atingiu e derrubou um dos postes de iluminação ao tentar estacionar.

De acordo com a assessoria do time, apesar do susto, ninguém ficou ferido no acidente.