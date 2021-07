Vigilância Sanitária de Saquarema fiscaliza farmácias que oferecem testes de covid-19 - Divulgação

Publicado 12/07/2021 18:36

SAQUAREMA – A Vigilância Sanitária de Saquarema, na Região dos Lagos, realizou inspeção em diversas farmácias e drogarias do município. A ação aconteceu visando atender a resolução 377/2020 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que autoriza em caráter temporário e excepcional a utilização de testes rápidos para a Covid 19 nestes estabelecimentos.

Em Saquarema, três farmácias realizam o exame que detecta a covid-19. As unidades ficam no bairro de Bacaxá, e possuem todas as licenças devidas para a realização do teste.

Segundo informações, a Vigilância Sanitária também está vistoriando pousadas, hotéis e supermercados de Saquarema e dando orientações sobre os protocolos de segurança em relação ao novo coronavírus e condições higiênico sanitárias.