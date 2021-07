Publicado 12/07/2021 19:19

SAQUAREMA – Na tarde deste domingo (11), um homem que apresentava sinais de embriaguez foi detido pela Polícia Militar de Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, agentes da 4ª Cia prenderam o homem por provocar um acidente próximo do DPO de Bacaxá, na Rua Professor Francisco Fonseca. O homem perdeu o controle do veículo e atingiu um outro carro que estava estacionado na via.

Publicidade

O homem que causou o acidente tentou fugir do local, mas foi detido pelos policiais. Durante a abordagem o acusado alterou o tom de voz e chegou a ameaçar os policiais. Ele foi algemado e levado ao Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, no mesmo bairro, mas recusou atendimento. Em seguida, foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil (118º DP), na cidade de Araruama, onde o caso foi registrado.