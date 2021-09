Protetora Vera Lúcia recebe de Patrícia a doação de 150 kg de ração - Reprodução internet

Publicado 22/09/2021 19:07

SAQUAREMA- Na última semana, uma moradora de Saquarema, na Região dos Lagos criou uma campanha para arrecadar rações para animais que estavam abandonados na região.

Com apoio de apoiadores e empresários, Patrícia Nunes, que é moradora de Jaconé e uma conhecida defensora dos animais na Região dos Lagos, conseguiu arrecadar em apenas três dias mais de 800 kg de ração para cães e gatos, fraldas para animais em tratamento, além de medicação para abrigos de animais de diversas cidades.

- As pessoas podem achar que 800 kg é muita ração, mas para quem cuida de 80 cães e 60 gatos, não é - disse a protetora.

As rações foram divididas em média de 150 kg para cada projeto. Um dos projetos contemplados foi o Gente Boa Pra Cachorro, da protetora Vera Lúcia, da cidade de Araruama. Ela cuida sozinha de mais de 90 cães vítimas de cinomose e animais vítimas de maus tratos.

- Juntos conseguimos fazer muito mais, as pessoas e animais precisam de apoio. A proteção animal é essencialmente importante para a vida em sociedade, pois vai além do resgate do animal abandonado – contou Patrícia.

Segundo Patrícia, a atuação dos protetores envolve também a castração, preparação e encaminhamento dos animais para adoção, além da conscientização sobre a posse responsável por meio de eventos e palestras e a movimentação em busca de políticas públicas para o setor.