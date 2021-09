Vigilância Sanitária de Saquarema alerta comerciantes para golpe da falsa vistoria - Divulgação

Publicado 21/09/2021 16:40

SAQUAREMA – A Vigilância Sanitária de Saquarema emitiu na tarde desta terça-feira (21), um comunicado sobre um golpe que vem sendo aplicado no município.

De acordo com o aviso, comerciantes da cidade, principalmente drogarias, estão sendo contatados por um homem que se identifica como Luiz Coutinho e afirma ser chefe da Vigilância Sanitária do município. Na ligação, o homem informa que o estabelecimento será vistoriado por órgão federal e pede o depósito no valor de R$600,00.

Em suas redes sociais, a Vigilância Sanitária de Saquarema informou que esse contato se trata de uma tentativa de golpe e que o órgão não faz qualquer comunicação por telefone, mensagem de WhatsApp ou SMS. Informou ainda que não pede depósito de valores em contas bancárias.