Ouriço é encontrado em residência em Saquarema - Divulgação

Ouriço é encontrado em residência em SaquaremaDivulgação

Publicado 21/09/2021 16:28

SAQUAREMA – A Guarda Ambiental capturou um ouriço no quintal de uma residência na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos



Os agentes foram acionados para recolher o animal e, prontamente após recebimento, foi encaminhado ao Instituto BW, parceiro da Guarda Ambiental no tratamento e cuidados de animais silvestres.



O ouriço foi examinado e constatado que se encontrava em boa saúde pelo veterinário do local. Em seguida, foi solto em local seguro e adequado pelos agentes ambientais do município.

Ouriço é encontrado em residência em Saquarema Divulgação



O Coendou prehensilis, nome científico do ouriço, é um animalzinho que vive, geralmente na copa das árvores, se alimenta de folhas, frutos e insetos e, ao contrário do que se acredita, não lança os espinhos que estão presos ao seu corpo que são utilizados exclusivamente para sua defesa.



Caso o morador encontre animais silvestres, pode solicitar apoio da Guarda Ambiental pelo e-mail O Coendou prehensilis, nome científico do ouriço, é um animalzinho que vive, geralmente na copa das árvores, se alimenta de folhas, frutos e insetos e, ao contrário do que se acredita, não lança os espinhos que estão presos ao seu corpo que são utilizados exclusivamente para sua defesa.Caso o morador encontre animais silvestres, pode solicitar apoio da Guarda Ambiental pelo e-mail [email protected]