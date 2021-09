Saquarema inicia aplicação da dose de reforço em idosos - Divulgação

Publicado 21/09/2021 16:17

SAQUAREMA - Nesta segunda-feira (20), a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, começou a aplicar a terceira dose da vacina contra a covid-19, no município.

De acordo com a Prefeitura, a primeira etapa será como no início da vacinação, com a aplicação do imunizante sendo feita primeiro em idosos institucionalizados em abrigo ou asilos.

Após a primeira etapa, os próximos vacinados serão as pessoas acima de 70 anos.