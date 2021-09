Instituto Nacional de Meteorologia - Divulgação

Instituto Nacional de MeteorologiaDivulgação

Publicado 21/09/2021 16:14

SAQUAREMA – Nesta segunda-feira (20), técnicos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) estiveram na cidade de Saquarema, a Região dos Lagos, para realizar a manutenção da Estação Meteorológica Automática da cidade.

Montada no bairro de Sampaio Corrêa, a estação faz parte de um sistema responsável por informar dados meteorológicos observados automaticamente em todo o território nacional.

Durante a manutenção, os técnicos realizaram o isolamento de área, com colocação de telas, limpeza da torre e ajuste no sistema. Os trabalhos tiveram apoio da Defesa Civil Municipal e contaram com agentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.