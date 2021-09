Previsão é de que ondas tenham até cinco metros - Reprodução internet

Previsão é de que ondas tenham até cinco metrosReprodução internet

Publicado 20/09/2021 20:18

SAQUAREMA – Ondas de até cinco metros são esperadas em Saquarema, a partir desta terça-feira (21). O alerta foi emitido pelo serviço meteorológico para todas as cidades a Região dos Lagos.

Segundo o comunicado, o alerta é válido da manhã desta terça e irá até a próxima sexta-feira (24). Há previsão de ventos de direção Sudoeste a Sul, com intensidade de até 75 km/h. De acordo com os meteorologistas, a chegada de um ciclone extratropical irá causar as grandes ondas.