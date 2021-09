Mesmo sendo deficiente visual, Ferreira compete com atletas sem deficiência - Reprodução redes sociais

Publicado 20/09/2021 20:15

SAQUAREMA – Neste fim de semana, o atleta saquaremense, Walbert Ferreira se consagrou no Campeonato Panamericano de Jiu-jítsu que aconteceu na Arena da Juventude, em Deodoro, no Rio de Janeiro.

Morador de Bacaxá, o atleta de 30 anos venceu a categoria de absoluto e conquistou o terceiro lugar na categoria individual. Mesmo sendo deficiente visual, Ferreira compete com atletas sem deficiência e vem ganhando destaque no esporte com ótimas colocações nas competições.

- Estou muito feliz e o resultado foi muito satisfatório. Depois de muito treino e preparação consegui me sagrar campeão na categoria absoluto e terceiro lugar na categoria individual- contou Walbert em suas redes sociais.