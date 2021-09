Voluntários realizaram a limpeza de pequenos resíduos na Praia da Vila - Divulgação

Voluntários realizaram a limpeza de pequenos resíduos na Praia da VilaDivulgação

Publicado 19/09/2021 18:17

SAQUAREMA – Voluntários da ONG Mar sem Lixo, realizaram uma limpeza de pequenos resíduos, na Praia da Vila, em Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com informações, a iniciativa faz parte da semana mundial de limpeza dos mares. O projeto que já é conhecido na região, realiza um trabalho de conscientização, educação ambiental e controle do lixo em diversas praias na Região dos Lagos, Costa do Sol e na Baía de Guanabara.

Além dos mutirões de limpeza das praias, palestras e execução de projetos são realizados em parceria com a comunidade local, escolas, associações esportivas, prefeituras instituições privadas, instituições públicas e ambientais como o Ministério Público Federal (MPF) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Icmbio), Colônias de Pescadores, e população em geral.