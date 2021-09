Professor Maurício e a diretora Luciana Ferreira. - Divulgação

18/09/2021

SAQUAREMA – O projeto Gethomn - Grupo de Estudos e Trabalhos para Conscientização e Valorização do Homem e da Mulher Negra, vem mudando a vida de crianças e adolescentes negras na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.



Criado em 2008 por Mauricio Oliveira, mais conhecido na região por Professor Maurício, o projeto já beneficiou cerca de mil alunos desde sua fundação.

_ Minha irmã criou um grupo de estudos dentro da Universidade Federal Fluminense e me introduziu na militância, após a morte dela, continuei com o grupo de estudos, mas voltado para a valorização da pessoa negra – contou Maurício.



- Uma criança consciente de sua origem estará mais preparada para combater o racismo. Só com essa conscientização é que eles poderão lutar contra o racismo e as diversas formas de discriminação existentes em nossa sociedade – contou Luciana Ferreira, que atua como Assistente Social e diretora do projeto.



Em busca de empresas parceiras, a ONG sobrevive com o apoio da Prefeitura Municipal de Saquarema e com doações enviadas pelo Movimento Negro Unificado.



Localizado no bairro do Rio de Areia, o Gethomn atende crianças e adolescentes até os 17 anos. Lá, os alunos participam de aulas de dança, capoeira, dança afro, futebol, cinema, contação de histórias, oficina de pintura, produção de bonecas Ayumi, percussão e aulas de reforço escolar.



Transformando vidas



- Estou aqui no projeto desde os 7 anos, praticamente cresci e aprendi muito aqui. Sempre fui atuante no projeto participando de várias atividades. Senti que deveria ajudar de alguma forma a mudar a vida dessas crianças – contou Jozelane.



- É tudo muito novo, nunca havia dado aula, mas é incrível poder ajudar uma criança a ler e a escrever, é muito legal ver o progresso deles – disse Larissa.



Quem tiver interesse em apoiar o Gethomn pode fazer contato pelas redes sociais do projeto, no Instagram @gethomn_ ou no Facebook no Gethomn-Saquarema-RJ, ou pelo telefone (22) 2653 – 2193.



