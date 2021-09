Técnicos realizaram atendimentos veterinários e vacinação antirrábica - Divulgação

Publicado 18/09/2021 17:21

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, com apoio da Defesa Civil e Guarda Ambiental, realizou nesta sexta-feira mais uma edição do Dia do Burro.

A ação aconteceu nos bairros do Tinguí e no Rio Mole. Durante o evento, os técnicos da secretaria realizaram diversos tipos de atendimento veterinário a equinos, asininos e muares, além de serviços de vacinação antirrábica.