Moradora de Saquarema, Camile irá competir na categoria Bikini Fitness IFBBELITEPRO - Divulgação

Publicado 17/09/2021 18:42 | Atualizado 17/09/2021 19:06

SAQUAREMA – Neste sábado (18), a atleta de fisiculturismo e moradora de Saquarema, Camile Marins, participará do Campeonato Mundial da série Arnold Classic Europa, que acontecerá em Sevilla, na Espanha. É a primeira vez que a cidade terá uma representante no campeonato.



A atleta que compete na categoria Bikini Fitness IFBBELITEPRO, foi convidada para participar do maior campeonato do mundo na categoria. A competição terá início às 13h, com a participação de atletas de 206 países. A transmissão do campeonato acontecerá através do Instagram, pelos perfis @arnoldsportsfestivaleurope @coachrafaelpinheiro e no site: www.ifbbstreaming.com

- Poder subir no maior palco do mundo é algo inexplicável. Estou muito emocionada e muito honrada com o convite – disse Camile.



Na categoria Bikini Fitness a avaliação da atleta não ocorre apenas pelo seu físico, mas também por sua apresentação. A competidora deve demonstrar postura, feminilidade e autoconfiança em todos os momentos, que são: desfile, quarto de voltas e line up.

Camile é a única campeã brasileira em jogos oficiais, assim como no Juegos de Playa de Rosário, na Argentina, em que foi medalha de ouro, entrando para história do fisiculturismo mundial.











