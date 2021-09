Ailton Pinheiro, de 12 anos, recebeu a vacina Pfizer em Saquarema - Divulgação

Publicado 16/09/2021 19:09

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou na noite desta quinta-feira (16) que suspenderá a vacinação dos adolescentes sem comorbidades.

A decisão foi tomada devido à determinação do Ministério da Saúde, que recomendou a restrição da vacina somente a adolescentes com comorbidades, deficiência ou privados de liberdade.

O Ministério da Saúde, informou, ainda, que irá revisar as recomendações sempre que for necessário, com base em dados de segurança e na evolução das evidências científicas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha continuará normalmente para adultos acima de 18 anos que ainda não foram vacinados. Os dois pontos de vacinação funcionam no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça e na Praça do Bem-Estar, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h. A segunda dose (D2) segue normalmente conforme datas agendadas no cartão de vacinação, das 13h às 16h.