Novo CDI de SaquaremaDivulgação
Localizado na Rua Adolfo Bravo, 75, em Bacaxá, o novo CDI irá oferecer, inicialmente, serviços de Ultrassonografia, Ecocardiograma, Endoscopia e Colonoscopia. Em uma segunda etapa, também serão ofertadas vagas para Densitometria Óssea e Tomografia Computadorizada.
Força tarefa vai diminuir fila de espera
O Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem atenderá às demandas da Central de Regulação do município. Por conta da baixa oferta de serviços na região, a lista de espera para a realização de exames é grande. Num primeiro momento, a Secretaria Municipal de Saúde vai montar uma força tarefa para diminuir esta fila de espera existente na Rede Municipal de Saúde.
- Temos uma grande demanda na Central de Regulação. São mais de 4 mil pessoas aguardando a realização dos exames. Vamos finalizar esta fila de espera e abrir novas vagas para novos exames da população - afirmou a Prefeita Manoela Peres.
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