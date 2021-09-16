Novo CDI de Saquarema - Divulgação

Novo CDI de SaquaremaDivulgação

Publicado 16/09/2021 14:57 | Atualizado 16/09/2021 14:59

SAQUAREMA – Nesta sexta-feira (17), a Prefeitura de Saquarema vai inaugurar o primeiro Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem do município.



Localizado na Rua Adolfo Bravo, 75, em Bacaxá, o novo CDI irá oferecer, inicialmente, serviços de Ultrassonografia, Ecocardiograma, Endoscopia e Colonoscopia. Em uma segunda etapa, também serão ofertadas vagas para Densitometria Óssea e Tomografia Computadorizada.



Força tarefa vai diminuir fila de espera



O Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem atenderá às demandas da Central de Regulação do município. Por conta da baixa oferta de serviços na região, a lista de espera para a realização de exames é grande. Num primeiro momento, a Secretaria Municipal de Saúde vai montar uma força tarefa para diminuir esta fila de espera existente na Rede Municipal de Saúde.



- Temos uma grande demanda na Central de Regulação. São mais de 4 mil pessoas aguardando a realização dos exames. Vamos finalizar esta fila de espera e abrir novas vagas para novos exames da população - afirmou a Prefeita Manoela Peres.

Unidade vai oferecer diversos serviços de imagem para a população Divulgação