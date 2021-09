Saquarema é o município com a vacinação mais adiantada na Região dos Lagos - Divulgação

Saquarema é o município com a vacinação mais adiantada na Região dos LagosDivulgação

Publicado 15/09/2021 20:25 | Atualizado 15/09/2021 20:30

SAQUAREMA - Após concluir o calendário de vacinação contra covid-19 por faixa etária nesta terça-feira (14), a Prefeitura de Saquarema recebeu hoje, duas novas remessas de vacina . A entrega foi feita pela Secretaria de Estado de Saúde.

Das 2730 doses recebidas, 2388 são exclusivas para a primeira dose (D1) e 402 doses para a segunda dose (D2). Desta forma, o quantitativo recebido permitirá a continuação da repescagem da vacinação para pessoas acima dos 12 anos, que estava suspensa por falta de doses, a partir de amanhã, dia 16. A aplicação de segundas doses, que não estava suspensa, segue normalmente.

A vacinação com segunda dose e a repescagem para todas as idades são realizadas nos postos instalados no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro, das 9h às 16h.

- Depois de muito trabalho, conseguimos concluir todas as faixas etárias do Plano Nacional de Vacinação. Estamos com quase 90% da população vacinada com a primeira dose e continuaremos vacinando. Quero agradecer aos profissionais da saúde que se empenharam dia após dia e aos moradores que compreenderam que a vacina tem grande importância para a saúde”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

Aguardando orientações

A Secretaria Municipal de Saúde aguarda orientações quanto à data para ser dado início à vacinação da 3ª dose (reforço) para idosos e quanto à possível diminuição do espaçamento entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer. Já o intervalo de 12 semanas entre as doses da vacina da AstraZeneca será mantido, seguindo recomendação da Fiocruz.