Segundo dados da Prefeitura mais de 95 mil doses foram aplicadas Divulgação
Saquarema já vacinou com pelo menos uma dose, 87% da população contra o coronavírus
Segundo dados da Prefeitura mais de 95 mil doses foram aplicadas
Saquarema já vacinou com pelo menos uma dose, 87% da população contra o coronavírus
Segundo dados da Prefeitura mais de 95 mil doses foram aplicadas
Projeto em Saquarema reúne voluntários para doação de sangue
Doações são feitas em bancos de sangue e hemocentros de todo o Estado do Rio de Janeiro
Frente fria deixa tempo instável em Saquarema
A Marinha também emitiu um alerta de ressaca para as praias da cidade
Copa Rio: Sampaio Corrêa vence o Maricá por 1 a 0
Com a vitória, equipe de Saquarema precisa apenas de um empate no jogo de volta
Saquarema vai ganhar centro de diagnóstico por imagem
Unidade vai oferecer diversos serviços de imagem para atender as demandas da Central de Regulação do município. Cerca de 4 mil pessoas estão aguardando a realização dos exames
Secretário Estadual de Saúde visita Iguaba e São Pedro da Aldeia
Dr. Alexandre Chieppe esteve em Iguaba Grande com prefeito Vantoil Martins CID), depois seguiu para São Pedro da Aldeia, se encontrando com prefeito Fábio do Pastel (PL).
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