Segundo dados da Prefeitura mais de 95 mil doses foram aplicadas - Divulgação

Publicado 16/09/2021 15:48

SAQUAREMA – A Prefeitura de Saquarema divulgou nesta quinta-feira (16) que já aplicou 95.010 doses das vacinas contra o coronavírus.

De acordo com o comunicado, desse total, 63.684 doses são referentes a primeira dose (D1) e 31.326 doses de segunda dose (D2). Com isso, 87,19% da população com mais de 12 anos recebeu a primeira dose e cerca de 58,61% as duas doses.

Os dados são referentes ao quantitativo lançado até hoje (16). feira (23). A Secretaria Municipal de Saúde informou que está empenhada em vacinar a população conforme orientação do Plano Nacional de Imunizações.

O município concluiu o calendário de vacinação contra covid-19 por faixa etária nesta terça-feira (14), mas segue com a repescagem da vacinação para pessoas acima dos 12 anos, além da aplicação de segunda dose.