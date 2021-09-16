Saquarema tem tempo nublado - Reprodução internet

Saquarema tem tempo nubladoReprodução internet

Publicado 16/09/2021 15:10

SAQUAREMA – A quinta-feira (16) será de tempo instável em Saquarema, na Região dos Lagos. A passagem de uma frente fria deixará o céu nublado com previsão de chuva fraca em pontos isolados durante todo o dia.

Os ventos terão intensidade fraca a moderada e as temperaturas estarão em queda. A máxima será de 24º e a mínima fica em 21º.

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca informando que ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir a orla na Região dos Lagos a partir das 18h de hoje (16/09) até as 3h de sexta-feira (17/09).

