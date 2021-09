Copa Rio: Sampaio Corrêa vence o Maricá por 1 a 0 - Leo Borges

Publicado 16/09/2021 15:08

SAQUAREMA – Na tarde desta quarta-feira (15), o Sampaio Corrêa saiu na frente nas quartas de finais da Copa Rio. Jogando no Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, o galinho da serra derrotou o Maricá, por 1 a 0, gol de Elias.

O jogo foi bem disputado entre as duas equipes. O gol marcado pelo camisa 11 foi no final do primeiro tempo. Na segunda etapa o Sampaio poderia ter aumentado o placar, com Juan e Alexandro. Na primeira, a bola passou raspando no travessão, enquanto o goleiro Artur evitou o gol na última jogada.

A partida de volta será na próxima quarta-feira, no estádio Alzirão, em Itaboraí. Para se classificar, a equipe de Saquarema precisa apenas de um empate.