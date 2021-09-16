Copa Rio: Sampaio Corrêa vence o Maricá por 1 a 0Leo Borges
Copa Rio: Sampaio Corrêa vence o Maricá por 1 a 0
Com a vitória, equipe de Saquarema precisa apenas de um empate no jogo de volta
Copa Rio: Sampaio Corrêa vence o Maricá por 1 a 0
Com a vitória, equipe de Saquarema precisa apenas de um empate no jogo de volta
Saquarema vai ganhar centro de diagnóstico por imagem
Unidade vai oferecer diversos serviços de imagem para atender as demandas da Central de Regulação do município. Cerca de 4 mil pessoas estão aguardando a realização dos exames
Secretário Estadual de Saúde visita Iguaba e São Pedro da Aldeia
Dr. Alexandre Chieppe esteve em Iguaba Grande com prefeito Vantoil Martins CID), depois seguiu para São Pedro da Aldeia, se encontrando com prefeito Fábio do Pastel (PL).
Com a chegada de novas doses, Saquarema retomará a repescagem da vacinação contra a Covid-19
A aplicação de segundas doses continua normalmente
Guardas ambientais de Saquarema concluem curso de capacitação
Encontros fizeram parte da Oficina de Capacitação para o Grupamento Turístico e Ambiental, firmado junto à Secretaria de Turismo.
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