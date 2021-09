Voluntários do projeto Sangue Bom Saquarema - Divulgação

Voluntários do projeto Sangue Bom SaquaremaDivulgação

Publicado 16/09/2021 15:25 | Atualizado 16/09/2021 15:27

SAQUAREMA – Com o objetivo de salvar vidas, o projeto Sangue bom Saquarema reúne pessoas de Saquarema, na Região dos Lagos, interessadas em doar sangue.



Criado em 2014 por Fábio Silva, o projeto reúne voluntários que realizam doações de sangue em hemocentros, bancos de sangue que estiverem com o estoque baixo ou sempre que houver a urgência de uma doação para uma pessoa específica, em todo o Estado do Rio de Janeiro.

- Já temos um grupo forte com aproximadamente 700 pessoas, mas sempre buscamos mais doadores. A pandemia fez crescer muito o número de pessoas necessitando de doação de sangue, então quanto mais voluntários melhor – disse o idealizador do projeto.

Além de doadores, o projeto também busca por parceiros.

- Nosso projeto está sempre em busca de parceiros e apoiadores. Para o deslocamento dos voluntários, realizamos uma vaquinha para pagar o ônibus ou os próprios doadores custeiam suas passagens, também contamos com o apoio de amigos que são donos de vans e que nos cobram apenas o combustível – contou Fábio.



Voluntários do projeto Sangue Bom Saquarema Divulgação

Voluntários do Sangue bom Saquarema Divulgação

Quem quiser se tornar um doador de sangue fazer contato pelo Instagram do projeto no, através do e-mail:ou falar com o Fábio Silva através do telefoneHá critérios que permitem ou que impedem uma doação de sangue, que são determinados por Normas Técnicas do Ministério da Saúde, e visam à proteção ao doador e a segurança de quem vai receber o sangue.Para ser um doador é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho certificado de reservista ou carteira do conselho profissional), estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, sendo jovens com 16 e 17 anos precisam apresentar autorização dos pais e / ou responsáveis legais e um documento de identidade original desse responsável. Pesar no mínimo 50 Kg, não estar em jejum e evitar apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação.Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.