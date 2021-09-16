Voluntários do projeto Sangue Bom SaquaremaDivulgação
Criado em 2014 por Fábio Silva, o projeto reúne voluntários que realizam doações de sangue em hemocentros, bancos de sangue que estiverem com o estoque baixo ou sempre que houver a urgência de uma doação para uma pessoa específica, em todo o Estado do Rio de Janeiro.
O Sangue bom Saquarema atualmente conta com 700 doadores cadastrados que se deslocam em média, duas vezes por semana, percorrendo hemocentros e bancos de sangue de ônibus, vans ou até mesmo de carros particulares para ajudar quem precisa.
Quem quiser se tornar um doador de sangue fazer contato pelo Instagram do projeto no @sanguebomsaquarema, através do e-mail: Sanguebomsaquarema@hotmail.com ou falar com o Fábio Silva através do telefone (22) 97400-8285
Quem pode doar?
Há critérios que permitem ou que impedem uma doação de sangue, que são determinados por Normas Técnicas do Ministério da Saúde, e visam à proteção ao doador e a segurança de quem vai receber o sangue.
Para ser um doador é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho certificado de reservista ou carteira do conselho profissional), estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, sendo jovens com 16 e 17 anos precisam apresentar autorização dos pais e / ou responsáveis legais e um documento de identidade original desse responsável. Pesar no mínimo 50 Kg, não estar em jejum e evitar apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação.
Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.
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