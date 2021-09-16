Voluntários do projeto Sangue Bom Saquarema - Divulgação

Voluntários do projeto Sangue Bom SaquaremaDivulgação

Publicado 16/09/2021 15:25 | Atualizado 16/09/2021 15:27

SAQUAREMA – Com o objetivo de salvar vidas, o projeto Sangue bom Saquarema reúne pessoas de Saquarema, na Região dos Lagos, interessadas em doar sangue.



Criado em 2014 por Fábio Silva, o projeto reúne voluntários que realizam doações de sangue em hemocentros, bancos de sangue que estiverem com o estoque baixo ou sempre que houver a urgência de uma doação para uma pessoa específica, em todo o Estado do Rio de Janeiro.

Voluntários do projeto Sangue Bom Saquarema Divulgação



O Sangue bom Saquarema atualmente conta com 700 doadores cadastrados que se deslocam em média, duas vezes por semana, percorrendo hemocentros e bancos de sangue de ônibus, vans ou até mesmo de carros particulares para ajudar quem precisa. O Sangue bom Saquarema atualmente conta com 700 doadores cadastrados que se deslocam em média, duas vezes por semana, percorrendo hemocentros e bancos de sangue de ônibus, vans ou até mesmo de carros particulares para ajudar quem precisa.

- Já temos um grupo forte com aproximadamente 700 pessoas, mas sempre buscamos mais doadores. A pandemia fez crescer muito o número de pessoas necessitando de doação de sangue, então quanto mais voluntários melhor – disse o idealizador do projeto.

Voluntários do projeto Sangue Bom Saquarema Divulgação

Além de doadores, o projeto também busca por parceiros.

- Nosso projeto está sempre em busca de parceiros e apoiadores. Para o deslocamento dos voluntários, realizamos uma vaquinha para pagar o ônibus ou os próprios doadores custeiam suas passagens, também contamos com o apoio de amigos que são donos de vans e que nos cobram apenas o combustível – contou Fábio.



VoluntÃ¡rios do projeto Sangue Bom Saquarema DivulgaÃ§Ã£o

Quem quiser se tornar um doador de sangue fazer contato pelo Instagram do projeto no @sanguebomsaquarema, através do e-mail: Sanguebomsaquarema@hotmail.com ou falar com o Fábio Silva através do telefone (22) 97400-8285





Quem pode doar?

Há critérios que permitem ou que impedem uma doação de sangue, que são determinados por Normas Técnicas do Ministério da Saúde, e visam à proteção ao doador e a segurança de quem vai receber o sangue.



Para ser um doador é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho certificado de reservista ou carteira do conselho profissional), estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, sendo jovens com 16 e 17 anos precisam apresentar autorização dos pais e / ou responsáveis legais e um documento de identidade original desse responsável. Pesar no mínimo 50 Kg, não estar em jejum e evitar apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação.



Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.



Voluntários do Sangue bom Saquarema Divulgação

Quem quiser se tornar um doador de sangue fazer contato pelo Instagram do projeto no, através do e-mail:ou falar com o Fábio Silva através do telefoneHá critérios que permitem ou que impedem uma doação de sangue, que são determinados por Normas Técnicas do Ministério da Saúde, e visam à proteção ao doador e a segurança de quem vai receber o sangue.Para ser um doador é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho certificado de reservista ou carteira do conselho profissional), estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, sendo jovens com 16 e 17 anos precisam apresentar autorização dos pais e / ou responsáveis legais e um documento de identidade original desse responsável. Pesar no mínimo 50 Kg, não estar em jejum e evitar apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação.Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.