Enel realiza vistoria e quatro pessoas são presas em Bacaxá por furto de energia - Reprodução internet

Enel realiza vistoria e quatro pessoas são presas em Bacaxá por furto de energiaReprodução internet

Publicado 16/09/2021 19:58

SAQUAREMA – Nesta quarta-feira (15) a concessionária de energia elétrica Enel Distribuição Rio realizou uma operação com o apoio da polícia para localizar irregularidades na rede elétrica em Saquarema, na Região dos Lagos.

Durante a ação no bairro de Bacaxá, a empresa encontrou furto de energia, o famoso gato, em três residências e em uma lanchonete, já em um consultório dentário os funcionários identificaram uma fraude no aparelho de medição.

Segundo informações, quatro pessoas foram presas em flagrante por furto de energia, já o responsável pelo consultório dentário foi autuado por estelionato. O caso foi registrado na 124ª DP, em Saquarema. Os acusados de furto de energia pagaram fiança e foram liberados. O acusado de estelionato continua preso.