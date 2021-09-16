Enel realiza vistoria e quatro pessoas são presas em Bacaxá por furto de energiaReprodução internet
Enel realiza vistoria e quatro pessoas são presas em Bacaxá por furto de energia
Responsáveis foram encaminhados para a 124ª DP para
Enel realiza vistoria e quatro pessoas são presas em Bacaxá por furto de energia
Responsáveis foram encaminhados para a 124ª DP para
Por determinação do Ministério da Saúde, Saquarema suspenderá vacinação em adolescentes sem comorbidades
Repescagem em maiores de 18 anos e aplicação da segunda dose continuam no município
Saquarema já vacinou com pelo menos uma dose, 87% da população contra o coronavírus
Segundo dados da Prefeitura mais de 95 mil doses foram aplicadas
Projeto em Saquarema reúne voluntários para doação de sangue
Doações são feitas em bancos de sangue e hemocentros de todo o Estado do Rio de Janeiro
Frente fria deixa tempo instável em Saquarema
A Marinha também emitiu um alerta de ressaca para as praias da cidade
Copa Rio: Sampaio Corrêa vence o Maricá por 1 a 0
Com a vitória, equipe de Saquarema precisa apenas de um empate no jogo de volta
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.