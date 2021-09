Saquarema decide manter vacinação de adolescentes sem comorbidades - divulgação

Publicado 17/09/2021 14:13 | Atualizado 17/09/2021 14:19

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou na manhã desta sexta-feira (17) que retomará a vacinação dos adolescentes sem comorbidades na próxima segunda-feira (20/09).

A decisão foi tomada devido à determinação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), que lamenta a decisão do Ministério da Saúde em suspender a imunização contra a Covid-19 em adolescentes entre 12 e 17 anos.

De acordo com a Prefeitura, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS), informou que recomenda a manutenção da vacinação em adolescentes no Estado do Rio de Janeiro, sendo assim a campanha continuará normalmente para a população geral na faixa etária entre 12 e 17 anos.

O município também continua com a repescagem em maiores de 18 anos que ainda não foram vacinados. Os dois pontos de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h, no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro. A segunda dose (D2) segue normalmente conforme datas agendadas no cartão de vacinação, das 13h às 16h.