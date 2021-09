Publicado 18/09/2021 17:07

SAQUAREMA – Nesta sexta-feira (17), a Polícia Militar prendeu um homem por agredir sua esposa em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, os agentes receberam uma denúncia anônima informando o fato. O caso aconteceu na Rua José Rosa, no bairro Guarani. No local, os policiais encontraram a vítima com um ferimento na cabeça. O homem confirmou que era marido da vítima e que a agressão aconteceu após uma discussão do casal.

A mulher foi encaminhada para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth para atendimento e o acusado foi preso em flagrante com base na Lei Maria da Penha. O Caso foi registrado na 124ª DP, em Saquarema.