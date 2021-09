Com o cartão, moradores de 6 a 64 anos, irão pagar metade do valor da tarifa dos ônibus em viagens municipais. - Divulgação

Publicado 17/09/2021 14:40

Cartão Tarifa Solidária começa a ser entregue em Saquarema Divulgação

Na próxima segunda-feira (20), a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, começará a entrega dos cartões do programa, que possibilitará aos moradores de 6 a 64 anos, pagarem metade do valor da tarifa dos ônibus em viagens municipais.Nesta sexta-feira (17), a empresa Rio Card entregou o primeiro lote com 9329 cartões, que já poderão ser retirados pelos moradores nos pontos de cadastramento das 09 às 16 horas.As pessoas inscritas e que realizaram todas as etapas de cadastramento poderão ir ao local onde o cadastro foi feito e retirar o cartão. Com ele, o passageiro poderá pagar dois reais em cada viagem e a Prefeitura pagará a outra metade do valor por meio de subsídio à empresa. O benefício é válido apenas para as linhas municipais, que são operacionalizadas pela concessionária Rio Lagos.O programa foi criado com o objetivo de gerar economia para os passageiros. Tendo como base o valor da tarifa atual, o usuário que utiliza dois ônibus (ida e volta), de segunda a sábado, para ir e voltar ao trabalho, gastaria em média R$ 208 no mês. Com o cartão Tarifa Solidária, este valor cai para R$ 104. Ao final do ano, a economia fica em R$ 1.248,00.- Este é o primeiro passo para modernizarmos e ampliarmos o sistema de transporte público em Saquarema. Vamos aumentar horários, criar linhas e atualizar itinerários para poder atender um número cada vez maior de moradores em diversos bairros da cidade - afirmou a Prefeita Manoela Peres.O cartão Tarifa Solidária não tem limite de utilização diária e não precisa ser recarregado. O passageiro que não se cadastrar e não tiver o cartão pagará o valor inteiro da tarifa, que é R$ 4.