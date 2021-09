Cartão Tarifa Solidária começa a ser entregue em Saquarema - Divulgação

Publicado 20/09/2021 20:09

SAQUAREMA – Na sexta-feira (17), a empresa Riocard entregou para a Prefeitura de Saquarema o primeiro lote com 9.329 cartões dos cartões do programa Tarifa Solidária.

Os cartões, que garantem o pagamento de metade da tarifa nas linhas de ônibus municipais operacionalizadas pela concessionária Rio Lagos, já podem ser retirados pelos moradores cadastrados, sempre nos mesmos pontos onde foram realizados os cadastros, a partir desta segunda-feira (20), das 9h às 16h.

O programa foi criado com o objetivo de gerar economia para os passageiros. Tendo como base o valor da tarifa atual, o usuário que utiliza dois ônibus (ida e volta), de segunda a sábado, para ir e voltar ao trabalho, gastaria em média R$ 208,00 (duzentos e oito reais) no mês. Com o cartão Tarifa Solidária, este valor cai para R$ 104,00 (cento e quatro reais). Ao final de um ano de uso, a economia fica em R$ 1.248,00 (mil duzentos e quarenta e oito reais).

- Este é o primeiro passo para modernizarmos e ampliarmos o sistema de transporte público em Saquarema. Vamos aumentar horários, criar linhas e atualizar itinerários para poder atender um número cada vez maior de moradores em diversos bairros da cidade - afirmou a Prefeita Manoela Peres.

O cartão Tarifa Solidária não tem limite diário de utilização e não precisa ser recarregado. O passageiro não cadastrado no cartão pagará o valor inteiro da tarifa, que é R$ 4,00 (quatro reais).

- O setor de Fiscalização de Transportes está sendo reestruturado para atuar ainda mais no município. A população pode sugerir, solicitar, reclamar e elogiar o serviço prestado por ônibus na cidade pelo canal da Ouvidoria, por exemplo. A demanda será encaminhada e nossos fiscais atuarão para melhorar transporte público em Saquarema - completou o secretário municipal de Transporte e Serviços Públicos, Lindonor Ferreira.