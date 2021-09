Saquarema decide manter vacinação de adolescentes sem comorbidades - divulgação

Publicado 20/09/2021 20:11

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema retomou, pelo sistema de repescagem, a vacinação dos adolescentes sem comorbidades nesta segunda-feira (20). A vacinação com a primeira dose, nos adolescentes de 17 a 12 anos, teve o calendário oficialmente concluído no dia 14.

Da população estimada para esta faixa etária, que é de 6.768 pessoas, aproximadamente 5.470 ou seja, 80,82% já receberam a primeira dose da vacina.

A decisão de continuar a campanha foi tomada devido à determinação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), respaldadas por estudos realizados pela Anvisa, nos quais a vacinação desse público com o imunizante da Pfizer foi considerada eficaz e segura. O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS), informou, ainda, que recomenda a manutenção da vacinação em adolescentes no Estado do Rio de Janeiro.

Uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 chegou neste fim de semana em Saquarema. Das 2.576 doses recebidas, 1.746 são exclusivas para a primeira dose (D1) e 830 para a segunda dose (D2). Assim, a campanha de imunização da população prosseguirá normalmente em Saquarema, com a repescagem para toda a população a partir dos 12 anos. Os postos de vacinação estão instalados no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro, e funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

A aplicação de segunda dose também segue normalmente, conforme data agendada no cartão de vacinação, das 13h às 16h. A vacinação com a terceira dose (reforço) para os idosos residentes em asilos também foi iniciada nesta segunda-feira.