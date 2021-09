Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 20/09/2021 20:21

SAQUAREMA – Após provocar um acidente e agredir um PM, um homem foi preso neste fim de semana, em Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com informações, o caso aconteceu na RJ 106, na altura do bairro de Bicuíba, quando o motorista do veículo, um policial federal aposentado, identificado como Wagner dos Santos, de 51 anos, perdeu o controle e bateu na traseira de um outro carro.

Testemunhas informaram que após a colisão, o policial federal causador do acidente, além de apresentar sinais de embriaguez, saiu do veículo extremamente irritado e começou a ofender o condutor do veículo da frente.

Agentes da Polícia Militar que faziam o patrulhamento da região, se aproximaram do local para averiguação. Ao tentar conduzir o federal aposentado e sua esposa para delegacia, o homem se descontrolou, colocou as mãos no volante da viatura e ainda tentou agredir um PM com cotoveladas e xingamentos.

O homem que foi algemado e preso por desacato e agressão, além de dirigir embriagado. O caso foi registrado na 124ª DP, em Saquarema.