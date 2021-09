Publicado 20/09/2021 20:24

SAQUAREMA - Na madrugada de domingo (19), um homem levou um tiro em Saquarema, na Região dos Lagos.

O caso aconteceu no bairro de Jaconé, quando a vítima, identificada como Marcos Mesquita da Silva, de 33 anos, acabou se envolvendo em uma briga de bar e , ao tentar ir pra casa, foi cercado pelo homem com quem havia brigado no bar e acabou sendo baleado.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Nossa Senhora de Nazareth com ferimentos leves. Em seguida, a vítima e o acusado foram encaminhados para a 124ª. Por falta de provas, o acusado foi ouvido e liberado.