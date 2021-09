Estelionatário retirou quase 10 mil reais da conta da vítima - Divulgação

Publicado 21/09/2021 17:21

SAQUAREMA – Um homem foi vítima de estelionato em Saquarema, na Região dos Lagos. O caso aconteceu no último sábado (18), em uma agência bancária, no centro de Bacaxá.

Segundo informações, a vítima, um idoso de 81 anos realizava um saque, quando foi abordado por um homem que pedia ajuda para resgatar seu cartão que havia sido bloqueado. O homem pediu o cartão da vítima emprestado para tentar desbloquear o dele.

De posse do cartão, o homem pediu para o idoso colocar as digitais para desbloqueio da conta realizou uma transferência de quase 10 mil reais da conta do idoso.

O idoso só percebeu que foi vítima de um golpe após relatar o ocorrido para outras pessoas. O caso foi registrado na 124ªDP, onde será investigado.