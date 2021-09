Mesmo com o impacto da batida, ninguém se feriu gravemente - Divulgação

Mesmo com o impacto da batida, ninguém se feriu gravementeDivulgação

Publicado 27/09/2021 19:18

SAQUAREMA – Na noite deste domingo (26), um cavalo causou um acidente em Saquarema, na Região dos Lagos.

O caso aconteceu na Avenida Nova Saquarema, no bairro de Vilatur, quando o motorista de uma kombi perdeu o controle do veículo ao ser surpreendido pelo animal que corria solto pela via.

A ambulância foi acionada, mas nenhum dos envolvidos no acidente se feriu gravemente.