Publicado 27/09/2021 19:31

SAQUAREMA – Neste sábado (25), a Prefeitura de Saquarema realizou o primeiro “Dia D” de vacinação antirrábica no município.

Realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, a campanha aconteceu nos bairros Bicuíba, Vilatur, Bonsucesso, Água Branca, Barreira, Mombaça, Barra Nova, Rio Seco, Rio Mole e Rio d'Areia e cerca de 6.725 cães e gatos foram vacinados.A campanha segue no município e nesta terça-feira (28), a equipe do posto volante de vacinação antirrábica estará no bairro de Itaúna, na Associação de Surf, das 09h às 14h.